Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı

11.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:26

Suriye'deki terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeleri temizleyen Türk askeri, beraberindeki Rus askerleriyle birlikte bölgeyi korumaya çalışıyor.

YİNE AYNI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Amerika'nın askerlerini geri çekmesi ve Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk-Rus ortak devriyesine kaldığı yerden devam edilirken, İHA'lar eşliğinde başlayan dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı. Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılan devriye sırasında yine bilindik görüntüler yaşandı.

GEÇİŞ YAPAN ASKERLERE TAŞLI SALDIRI

Devriyeler sırasında bölgede bulunan YPG yandaşları, geçiş yapan askeri araçları taşladı. Ellerine aldıkları taşlarla askerlerin bölgeden geçmesini bekleyen terör yandaşları, Rus askerlerine dokunmazken; sadece Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu araçlara saldırdı. O anlar kameraya da yansıdı.

İşte saldırı anından kareler;