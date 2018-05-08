Osmaniye'de Terhisine 13 Gün Kala Askeri Bıçakla Öldüren Cani, Asker Kaçağı Çıktı
Osmaniye'de, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, terhisine 13 gün kala bıçakla öldüren askerin katili, asker kaçağı çıktı.
Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ü terhisine 13 gün kala bıçakla öldüren 21 yaşındaki Veli Can A.'nın asker kaçağı olarak arandığı ortaya çıktı.
"OMUZ ATMA" YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan ve terhisine 13 gün kalan jandarma er Nuh Tufan Öztürk, 3 arkadaşıyla birlikte çarşı izni sonrası birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Veli Can A. ile aralarında, iddiayagöre, 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı.
BIÇAKLANAN ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Nuh Tufan Öztürk'ü sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk için asker arkadaşları sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma er Nuh Tufan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
KATİLİ, ASKER KAÇAĞI ÇIKTI
Polis, Veli Can A.'yı olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veli Can A.'nın, Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan arandığı belirlendi. Veli Can A.'nın, Antalya'da oturduğu ve Osmaniye'deki yakınlarının yanına ziyarete geldiği öğrenildi. Veli Can A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI
Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, hayatını kaybeden jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ün acı haberi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Öztürk ailesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.
AĞABEYİYLE AYI KADERİ PAYLAŞTI
Öztürk'ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk'ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk'ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi.
Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, bugün Çubuk Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Asker kacagiyani teroristyani pkk liidamCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne denirki kaderın boylesıne adana yı topluca yaksak mıllet kurtulsa dıycem ıcındekı ıyı ınsanlara yazıkCevap Yaz 2 Yayından KaldırADANA: Osmaniye il olalı kaç yıl oldu Sen dünyada yaşamıyon,herhalde...Yayından KaldırHIRBO: Siz ne zaman akıllanacaksınız, akla ziyan yorumlar yapmayın, ülkede kene gibisiniz1 Yayından Kaldır
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İdam şartCevap Yaz 2 Yayından Kaldır