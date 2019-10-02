İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı

İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı

İstanbul'da seyir halindeki aracın camından sarkıtılan ve büyük panik yaratan tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şahsa "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yaptı.

02.10.2019 10:05
İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir aracın camından dışarı uzatılan silah tepkiye neden olmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede silahın arabada bulunan çocuğa ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.

TEPKİLERİN ARDINDAN EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay, Bağcılar Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametine seyir halinde olan bir araçta yaşanmıştı. Araç seyir halindeyken bir kişinin camdan dışarıya sarkıttığı silah diğer sürücülerde paniğe neden olmuştu. O anlara ait bir fotoğrafın sosyal medyadan paylaşılıp büyük tepki çekmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün İdris A. olduğu tespit edildi.

ÇOCUĞA AİT BONCUK TABANCA ÇIKTI

Eyüpsultan ilçesindeki evinde gözaltına alınan İdris A. ifadesinde, o esnada aracın arka koltuğunda oturan oğluna ait boncuk tabanca olarak bilinen oyuncak silahın camdan dışarı çıkartıldığını belirtti. İdris A. ifadesinin ardından "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • MERT:
    Oyuncak olmasi tehdit ettigi insnalr üzerindeki kötü etkisini egistirmez. Cezaya tabi tutulmalidir insan hayatini hice sayan ve sagi-sevgi yoksunu bu tür magandalar.
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • KENAN KOMUTAN:
    he bizde yedik, afiyet olsun. Arabasında sigara içene, tuzak kurar gibi yaya yoluna atlayanı göremeyip durmayana ceza yazana kadar MAGANDAYA ceza yazın, magandalık çok ucuz olunca insan olamayan 2 ayaklıların hepsi kendini adam olduk sandı, ucuz kabadayılık derdinde millete sıkıntı veriyor. Önce magandaları islah ya itlaf edin sonra sıgara ve yayaya gelsin sıra
    Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.