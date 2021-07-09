TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI
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TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TAMAMLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Siverek Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı yapılan üçüncü oturumun ardından tamamlandı.

Siverek Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı yapılan üçüncü oturumun ardından tamamlandı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak başkanlığında toplanan meclis 3 oturumla yapıldı.

Gündemde bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise komisyonlara havale edildi.

Komisyonlardan gelecek raporların değerlendirilmesi amacıyla toplantı ertelenen ikinci oturum ve üçüncü oturumun ardından 3 gün süren meclis toplantı sona erdi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "Gündemde bulunan ve alınan kararların memlekete hayırlı olsun temennisinde bulundu"

Kaynak: Habermetre

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