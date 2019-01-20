Çadır Kuran Kampçı, Tüfeğini Temizlerken Parmağını Kopardı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda iki arkadaşıyla birlikte çadır kurarak kamp yapan kişi, temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu işaret parmağından yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Arslan'ın kopan parmağı tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda iki arkadaşıyla birlikte çadır kurarak kamp yapan Arif Arslan (40), temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu işaret parmağından yaralandı.
Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte ormanlık alanda çadır kurarak kamp yapan Arif Arslan, bir ara tüfeğini temizlemek istedi.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Temizlik yaptığı sırada sol elinin işaret parmağını namlu deliğine sokan Arslan'ın, tüfeğin ateş alması sonucu parmağı koptu. Kanlar içinde kalan Arslan, arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
KOPAN PARMAK BULUNAMADI
Parmağı kopan Arslan, burada yapılan tedavinin ardından Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kopan parmak ise tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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bütün ateşli silahlar yasaklanmalı bir insan neden silahlanma ihtiyacı hissederCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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DEMEKKI EMNIYETI ACIK DOLU TÜFEGI BOSALTMADAN KONTROL ETMEDEN TETIK TEMIZLEMEYE KALKMIS YA BILGISIZ YADA IHMALCI AKLI EVVEL BIR VATANDAS DUA ETSINKI PARMAK YERINE ASAGIDAKI VEYA YUKARDAKI KAFA GITMEMISCevap Yaz 1 Yayından Kaldır