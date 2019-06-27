Temel Karamollaoğlu, Ömer Çelik'i tiye aldı: Öcalan'ı TRT'ye benim amcaoğlum çıkarmıştır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i "Osman Öcalan" açıklamasına tepki gösterdi. Öcalan'ın TRT'ye çıkmasını eleştiren Karamollaoğlu, "Şimdi bundan dolayı AK Parti'yi suçlamak olacak iş mi ya" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Osman Öcalan'ın TRT'de açıklamalarda bulunması ile ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi.

"ONU AK PARTİ ÇIKARMAMIŞTIR"

Karamollaoğlu, Çelik'in sözlerinin hatırlatılması üzerine "Onu AK Parti çıkarmamıştır. Benim amca oğlum çıkarmıştır. Sonra da suçu Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye atmıştır. Nereden çıkmış, nasıl çıkmış, bir sorayım ben ona ya. Hesap sorarım ben emmioğlumdan. Şimdi bundan dolayı AK Parti'yi suçlamak olacak iş mi ya" dedi.

NE OLMUŞTU?

Terösitbaşı Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin çağrıda bulunması sonrası TRT Kurdi, Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı ekrana çıkarmıştı. Kırmızı bültenle aranan Öcalan, TRT Kurdî'de yaptığı açıklamada abisi Öcalan'ın İstanbul seçimi çağrısını yinelemişti.

ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AK Parti Sözcü Ömer Çelik'in "Bahsettiğiniz kişi başvurmuş, başvurusu kabul görmüş. Burada bu başvuru kanuni mekanizmalarla gerçekleşmiştir. Sanki seçime yönelik olarak biz bunu organize etmişiz gibi...TRT Kürdi kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan verdi."

ERDOĞAN DA "BİLMİYORDUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için Japonya'ya gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Osman Öcalan'ın İstanbul'da yenilenen seçimden önce TRT Kurdi'ye çıkmasıyla ilgili olarak, "Doğrusu ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi'de böyle bir program yapmışsa, bunu TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Bu konularda da TRT'deki arkadaşlarıma güveniyorum'' yanıtını verdi.