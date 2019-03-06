Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum." açıklaması sonrası siyasilerin anket tartışması tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama da Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

SALON BOŞ KALDI

Bir üniversitede öğrencilerin sorularını yanıtlayan, ancak salonun büyük çoğunluğunun boş kaldığı söyleşiye Karamollaoğlu'nun iddialı sözleri damga vurdu.

"ANKETLERDE ÖNDE ÇIKIYORUZ"

Her seçim öncesi iddialı çıkışları ile gündeme gelen, ancak seçimde aldığı yüzde 1-2'lik oy oranı ile kendi seçmeni üzerinde hayal kırıklığı yaşatan Karamollaoğlu, "Türkiye'deki son gelişmeler bizi çok üzdü. İktidarda bulunan partinin ismi 'adalet ve kalkınma' ama adalet ve kalkınmadan bahsedememek bizi üzüyor. İktidardaki güç kaybettiğini görünce saf dışı bırakmak için yalan ve iftiraya başvuruyor. Bizim anketlerde öne çıktığımızın görülmesi iktidarı ve ortağını da telaşlandırıyor" dedi.

GÖZLER İKTİDAR KANADINDA

Karamollaoğlu'nun bu sözlerine iktidar kanadının ne yanıt vereceği merak konusu oldu.