: TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

21.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:08

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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