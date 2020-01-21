TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
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TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

TEM Kağıthane Seyrantepe mevkiinde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

21.01.2020 19:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:08
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

TEM Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
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