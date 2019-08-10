TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

10.08.2019 09:20

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA