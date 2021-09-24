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TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü TEM'de çalışma yapan karayolları aracına çarpan motosikletli hayatını kaybetti TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait araca çarptı.

TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü

TEM'de çalışma yapan karayolları aracına çarpan motosikletli hayatını kaybetti

İSTANBUL - TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait araca çarptı. Feci kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletlinin hayatını kaybettiği kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle emniyet şeridinde ilerleyen 39 yaşındaki Vahit Dalkaya'nın önüne, yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir araç çıktı. Motosiklet sürücüsü duramayarak, çalışma yapan araca çarptı. Çarpmanım etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Vahit Dalkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza bölgesinde çalışma yürüttü.

Öte yandan motosikletlinin hayatını kaybettiği kaza yeri havadan görüntülendi.

TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü

TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü

TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü

TEM'de feci motosiklet kazası: 1 ölü
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