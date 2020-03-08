TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı
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TEM Otoyolu, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yoldan çıkan bir tırın devrilmesi sonucunda dorsede bulunan yüzlerce kiloluk et yola saçıldı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

08.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:01
TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda korkutan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Murat C. idaresindeki 42 YS 597 plakalı et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tırda bulunan sürücü Murat C. ve Mehmet Can M. yaralanırken, dorsede bulunan yüzlerce kiloluk et yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından tırdan çıkartılan yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yola saçılan etler, olay yerine çağrılan kamyona yüklendi. Daha sonra tır vinç yardımı ile kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı

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