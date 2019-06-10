Telefon dolandırıcılarına evini, parasını ve altınlarını kaptırdı

MALTEPE'de telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen 73 yaşındaki Nimet Çakıl evini, parasını ve altınlarını kaptırdı.

İLK ÖNCE PARA VE ALTIN VERDİ

Maltepe İdealtepe oturan Nimet Çakıl'ı ilk olarak 22 Mayıs arayan kişiler, kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kadının kimliğini kaybetmediğini belirtmesi üzerine dolandırıcılar Çakıl'a kimliğinin kalpazanların eline geçtiğini söyledi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kalpazanlara karşı operasyon başlattıklarını söyleyen dolandırıcılar, Nimet Çakıl'dan evde bulunan para ve altınlarını kendilerine getirmesini istedi. Arayan kişilere inanan Çakıl, 22 Mayıs'ta evin yakınlarında bir yere içinde toplam 60 bin lira tutan altın ve parasının olduğu çantayı dolandırıcılara teslim etti.

EVİNİ SATTIRDILAR PARASINI ALDILAR

Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar bu defa da numarasını verdikleri bir emlakçıya Nimet Çakıl'dan evini satmasını istedi. Verilen numarayı arayan Nimet Çakıl, 24 Mayıs'ta emlakçı ile tapuya giderek yaşadığı apartmanın ikinci katında bulunan evini 500 bin liraya sattı. Satış işlemlerinde sorun yaşanmaması için de Çakıl'a akıl sağlığı yerinde raporu aldırıldı. Emlakçıya evini satan Nimet Çakıl, aldığı 500 bin lirayı da yine evinin yakınlarında buluştuğu bir kişiye verdi. Polisin operasyon yaptıktan sonra evini ve parasını geri vereceğini düşünen Nimet Çakıl, 1 Haziran'da durumu çocuklarına anlatınca dolandırıldığı ortaya çıktı. Savcılığa giden Nimet Çakıl ve çocukları, dolandıranlardan şikayetçi oldu. Öte yandan, evi alan emlakçının da Nimet Çakıl'a dairesini 7-10 Haziran tarihlerinde boşaltacağına dair taahhütname imzalattığı ortaya çıktı.

"POLİS VE CUMHURİYET BAŞSAVCISI DİYE ARADILAR"

Yaşadıklarını anlatan Nimet Çakıl, "Gazete okuyordum. Bir telefon geldi. 'Maltepe'den komiser' dedi. İsmini verdi. 'Sizin kimliğiniz çalındı mı?' diye sordu. 'Yok çalınmadı' dedim. 'Sizin kimliğiniz üzerinden kalpazanlar işlem yapmış' dedi. 'Kalpazanlar para basmış' dedi. 'Kimliğinizi en son nereye verdiniz' diye sordu. Bir yere vermediğimi sadece ilaç için verdiğimi söyledim. 'Sizin kimliğinizin üzerine kendi resimlerini yapıştırmışlar. Yüklü bir para basmışlar. Biz onları yakalayacağız. Siz de bize yardımcı olun' dediler. Ben inanmadım ilk önce. Telefon etmek istedim. Tekrar telefonum çaldı. Bu kez Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu söyleyen biri, 'bana altınları vereceksin şunları yapacaksın' dedi. 'Eğer biz evde bir şey bulursak seni götürürüz, yakınlarını götürürüz. Zarar veririz' dedi. 'Sen devlete yardımcı ol' dedi. Hiç uyanamadım. En son 'evini sat dediler" diye konuştu.

EMLAKÇIYA EVİNİ SATTI

Büyük üzüntü yaşadığını anlatan Nimet Çakıl, "1984'ten beri burada oturuyorum. Çocuklarımı burada büyüttüm. Evimi aldılar. Bana bir telefon söylediler. 'Bu emlakçıyı ara' dediler. Aradım. Emlakçı geldi, evi sattırdılar bana. Gelenler eve 500 bin lira değer biçti. İlk önce 600 bin lira dediler. Sonra bu parayı toparlayamadıklarını söylediler. Telefondaki kişi bana ilk önce 'evi verme' dedi. Ertesi gün arayarak 'şimdi ver' dedi. Nasıl olsa 'senin paranı ve evini geri alacağız' dedi. Ben de 500 bine verdim. Tapuya gittik. Tapuya gitmeden önce 'akıl sağlığı yerindedir' diye rapor aldılar. Ben çok üzgünüm, evimi geri istiyorum" açıklamasında bulundu.

KAMERALARA YANSIDI

Altınlar ve parayı evin yakınlarında bir yerde kendisini arayan kişilere verdiğini ifade eden Nimet Çakıl, "Bana yer söylediler. Oraya gittim. Orada verdim. 'Asayişten Hakan Bey geliyor' dediler. 'Hiç konuşmadan soru sormadan teslim et' dediler. Sağ elimde sürekli telefon vardı. Beni devamlı yönlendiriyordu" dedi. Nimet Çakıl'ın kendisini arayanlara parayı teslim etmek için evinden çıkması ve parayı verdikten sonra evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Evinden çıkarken bir eli telefonda karşısındaki kişiyle konuşan Nimet Çakıl'ın kolunda ise bir çanta olduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul