- Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

- Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

- Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendiTEL ABYAD - Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

03.11.2019 10:25

- Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.

Kaynak: İHA

VİDEO: - Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
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