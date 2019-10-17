Tel Abyadlıların Barış Pınarı ile terörden arındırılan ilçelerine dönüşü sürüyor

17.10.2019 09:52

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusunda YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ile barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde planlandığı şekilde devam ediyor.

Harekatın 5'inci gününde terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerde güvenlik tedbirleri kapsamında TSK ve SMO askerleri tarafından arama tarama çalışmaları yapılıyor.

SİVİLLER EVLERİNE GERİ DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçıp geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden sivilleri, Barış Pınarı Harekatı sayesinde evlerine geri dönmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de evlerine dönen sivillere harekatın amaçlarını anlatarak, güvence veriyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, 13 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı.

YPG/PKK, DEAŞ TEHDİDİNİ FIRSATA ÇEVİREREK İLÇEYİ İŞGAL ETMİŞTİ

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi.

Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Kaynak: AA