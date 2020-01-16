: Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş

16.01.2020 23:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 23:25

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden evli ve 2 çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine, Piyade Teğmen Sinan Bilir'in (29) acı haberi Tokat'ta oturan ailesine, Uzaman Onbaşı Mustafa Alpak'ın acı haberi ise memleketi Şanlıurfa'daki ailesine ulaştı.

ŞEHİT BİNBAŞI EVLADINI 8 GÜNLÜKKEN GÖRMÜŞ

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde saat 16.30 sıralarında bombalı aracın patlaması sonucu evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul şehit oldu. Şehit Şevket Tombul'un şehadet haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul'a ulaştı. Acı haberi alan baba Necdet Tombul fenalaşarak eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan alınan bilgilere göre, şehit Binbaşı Tombul'un küçük çocuğunun 6 aylık olduğu ve evladını en son 8 günlükken gördüğü belirtilirken, şehit piyade binbaşının eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da olduğu öğrenildi.

Binbaşı Şevket Tombul

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir'in (29) acı haberi Tokat'ta oturan ailesine ulaştı.

Suriye'nin Telabyad ilçesinde Saluk Atik köyünde, yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında Piyade Teğmen Sinan Bilir şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat'ta oturan ailesine ulaştı. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Sinan Bilir'in ailesine acı haberi askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin eşi Sibel Bilir (25), annesi Nevriye Bilir (55) ve kardeşleri Aşkın (12) ve Ahmet Bilir (30) büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen Sinan Bilir'in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat'a geldiği öğrenildi. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi yarın kent meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Teğmen Sinan Bilir

ŞANLIURFA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçla yaptığı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpak'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'daki ailesine ulaştı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Telabyad kentine bağlı Suluk beldesinde akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen saldırıda bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Selman Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan şehit ailesi gözyaşı döktü. Arapça ağıtların yükseldiği şehidin evine yakınları ve komşuları şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. 1 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Uzman Onbaşı Mustafa Alpak

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