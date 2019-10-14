Tel Abyad özgürleşti! Akçakale'deki mülteci gençler ÖSO bayraklarıyla destek verdi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın özgürleşmesinin ardından, Akçakale ilçesinde yaşamakta olan Suriyeli mülteci gençler, binaların üzerine çıkarak ÖSO'ya ait bayraklarla destek verdiler.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat 6. gününde başarıyla devam ediyor.
TEL ABYAD TEMİZLENDİ
Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad gümrük kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi. Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı. Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı görüldü.
ÖSO BAYRAKLARIYLA DESTEK VERDİLER
Telabyad'ın özgürleşmesinin ardından, Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteci gençler, binaların üzerine çıkarak ÖSO'na ait bayraklarla destek verdiler.