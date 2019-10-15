Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti

15.10.2019 14:27

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde kurtarılan Tel Abyad ilçesinde arama tarama faaliyetleri sürüyor. Terör örgütü YPG'den temizlenen bir binada çok sayıda silah bulundu. Ayrıca ele geçirilen binaların duvarlarındaki figürler dikkat çekti.

BİNADAN CEPHANELİK ÇIKTI

Suriye Milli Ordusu askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. Bunlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.

TERÖRİSTLER TEL ABYAD'A YERLEŞMİŞTİ

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

BAKAN AKAR: TEL ABYAD KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Tel Abyad'la ilgili, "Burada bildiğiniz gibi gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra, ciddi ve samimi şekilde muhataplarımızla görüştükten sonra, konuya birlikte, müttefiklik ruhuna uygun, NATO içindeki ittifakımıza uygun bir şekilde koalisyon olarak Amerika ile birlikte çözüm için çalıştık. Bunun mümkün olmadığını gördüğümüz için ülkemizin hak ve menfaatleri konusunda bir karar verdik ve bu kararı da bildiğimiz gibi 9 Ekim saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar buradaki faaliyetler Mehmetçiğin büyük bir başarısıyla kahramanlığıyla çok şükür devam ediyor. Tel Abyad, Resulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolüyle ilgili çalışmalar devam ediyor." demişti.