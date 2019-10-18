Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı kılındı

18.10.2019 15:35

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da halk, 4,5 yıllık YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi.

TEL ABYAD'DA ARTIK TERÖR YOK

Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı. Tel Abyad, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı. AA, ilçede günlük hayatın tüm unsurlarıyla normale döndüğünü, terörün izlerinin hızla silindiğini görüntülemişti.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve tehditleriyle Tel Abyad'ı terk etmek zorunda kalan halk, ilçenin terörden arındırılmasıyla topraklarına döndü. Marketler, fırınlar, berberler açıldı. Halk sokaklarda rahatça gezebiliyor.

İşte terörden temizlenen Tel Abyad'daki ilk cuma namazından kareler;

Kaynak: AA