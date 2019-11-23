Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG, Güvenli Bölge sınırları içerisinde yer alan Tel Abyad'da yine sivilleri hedef aldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'da gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
PKK/PYD SİVİLLERİ HEDEF ALDI
Akçakale'ye sınır komşusu olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK/PYD tarafından düzenlenen saldırıda patlama sesi Akçakale'den de duyuldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 26 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
YARALILAR AKÇAKALE'YE GETİRİLDİ
Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
Haber Videosu: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı