Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

16.02.2020 20:43 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:43

Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü bir araç patladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Suriye'nin Tel Abyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...