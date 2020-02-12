Teknolojideki yeniliklerin ele alınacağı IT Forum İstanbul, 3 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek

12.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:56

Dijital dönüşümün ve teknoloji alanındaki tüm yeniliklerin masaya yatırılacağı IT Forum Turkey, 3 Mart 2020 tarihinde İstanbul Fairmont Quasar Hotel'de gerçekleştirilecek.

Uluslararası katılımın yoğun olacağı etkinlikte, sektörün önde gelen firmaları sponsor olarak yerlerini alacak. Alanında uzman yöneticiler ise katılımcılara teknoloji alanındaki gelişmelerle ilgili tecrübelerini aktaracak. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da IT Forum Türkiye'de konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte, CxO'ların gözünden Dijital Dönüşüm, Büyük Veri ve Raporlama, Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler, 5G, Mobilite, Endüstri 4.0, Yapay Zeka, Endüstriyel Akıllı Üretim, Müşteri Deneyimi Yönetimi, Dijital Kültür, Yeni İş Modelleri, Son Teknoloji Vaka Çalışmaları gibi konular ele alınacak.

Etkinliğin detayları için IT Forum Turkey'in websitesini ziyaret edebilirsiniz.