Zoom, akıllı yapay zeka asistanıyla farklı bir kimlik kazanıyor. Şirketin akıllı yapay zeka asistanı, AI Companion, yeni özellikleri ve daha fazla desteği kullanıma sundu. Ayrıca daha fazla çalışanın daha üretken olmasına yardımcı olma planlarını açıkladı.

Zoom, pandemi ile birlikte hayatımıza adım attı. Video konferans özelliği ile tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde kolaylıklar sundu. İş toplantıları ve uzaktan eğitim konusunda epey yol aldı. Daha sonra ise epeyce yer edinmeyi başardı. Şimdilerde ise yapay zeka araçlarıyla gücüne güç katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Zoom, yapay zeka araçlarıyla daha güçlü bir kimlik kazanıyor!

Zoom, akıllı yapay zeka asistanıyla farklı bir kimlik kazanıyor. Şirketin akıllı yapay zeka asistanı, AI Companion, yeni özellikleri ve daha fazla desteği kullanıma sundu. Ayrıca daha fazla çalışanın daha üretken olmasına yardımcı olma planlarını açıkladı.

Araç, şu anda bir milyon toplantıyı özetlediğini gururla ilan etti. Bu durumu ilan ettiği duyuruda, görüntülü arama şirketi artık 32 yeni dili destekleyeceğini belirtti. Ayrıca bunların genel kullanıma sunulmadan önce ön izleme olarak başlatılacağını söyledi. AI Companion kullanıcıları artık toplantı içi soruları yeni dillerde görebilecek. Tam özetten önce kısa toplantı özeti özetleri alabilecek.

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Video konferansın dünya çapında pek çok çalışan için artık bir kural olarak benimsenmiş olması sır değil. Ancak çoğumuz evimizin rahatlığında bile topluluk önünde konuşmaktan hala korkuyoruz. Zoom ise bu soruna çözüm bulmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Zoom, katılımı optimize etmek amaçlıyor. Bunun için sunucuya konuşma-dinleme oranları, konuşma hızları ve konuşma doldurucuları hakkında bilgi sağlamak için Akıllı Kayıtlarına yeni bir konuşma analizi bölümü ekledi.

Güncellemelerin Kasım ayında yayınlanması planlanıyor. Zoom kullanıcıları bun imkanlardan ücretsiz olarak faydalanacak. Şirketin değere olan bağlılığı hakkında konuşan Zoom CPO Smita Hashim, "Benzersiz birleşik yaklaşımımız, farklı modelleri dinamik olarak kullanmamıza olanak tanıyarak yapay zeka genel giderlerini azaltmamıza ve üretken yapay zekaya geniş erişim sağlamamıza yardımcı oluyor." dedi.

Zoom, şu anda 125.000'den fazla hesabın AI Companion'ı kullandığını söyledi. Şirket, çalışma dünyasının en sevilen video konferans uygulamalarından biri olma ünvanını korumakta kararlı. Bunun için mevcut özellikleri geliştirmeye ve yenilerini eklemeye devam edeceğini belirtti.