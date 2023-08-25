Zoom, Çalışanlarına Güvenmiyor

Zoom şirketinin CEO'su Eric Yuan'ın sızdırılan bir ses kaydına göre, uzaktan çalışanları ofisten uzak tutmasının sebebi, çalışanlarını çok 'arkadaş canlısı yapması'. Şirket çalışanlarına güvenmiyor.

Pandemide hepimizin yakından tanıdığı Zoom, geçtiğimiz hafta ironik bir şekilde çalışanlarının uzaktan çalışmasını istemeyip hepsini ofise çağırmış ve bir hibrit çalışma sistemini zorunlu tutmuştu. Şimdi ortaya çıkan bir ses kaydıyla bunun sebebi belli oldu.

Zoom kendi çalışanlarına güvenmiyor

Zoom, şirketin CEO'su Eric Yuan'ın bir toplantıda sızdırılan ses kaydına göre uzaktan çalışanları ofisten uzak tutmamasının sebebi, çalışanlarını çok 'arkadaş canlısı yapması'. Yani aslında şirket çalışanlarına güvenmiyor.

İlk olarak Insider'ın haberleştirdiği ses kaydında Yuan, bir ofise 80 km mesafedeki çalışanlara haftada en az iki gün ofise gelmeleri gerektiğini söylüyor. Duyuru 3 Ağustos'ta şirket genelinde yapılan bir toplantıda yapıldı ve bu toplantıda Yuan, şirketin çalışanlarına verdiği isim olan Zoomie'lerin bilgisayar ekranında birbirleriyle güven tesis etmelerinin zor olduğunu söyledi.

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Yuan'ın ayrıca şirketin kendi platformunda yenilikçi konuşmalar ve tartışmalar yapmanın zor olduğunu çünkü bunun insanları çok arkadaş canlısı yaptığını da eklediği bildirildi.

Yuan ses kaydında "Geçtiğimiz birkaç yıl içinde o kadar çok yeni 'Zoomie' işe aldık ki güven inşa etmek gerçekten çok zor. Verimli bir sohbet yapamıyoruz. Bir Zoom aramasına katıldığınızda herkes çok arkadaş canlısı olma eğiliminde olduğu için birbirimizle sorunları yeterince iyi tartışamıyoruz" dedi.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından şirket, yöneltilen hiçbir soruya yanıt vermedi. Yuan'ın önerdiği hibrit çalışma sistemi aslında büyük bir istek değil zira birçok şirket artık bu sistemle çalışıyor.

Çalışanlar için mutlu olacakları bir orta yol olan bu sistemin asıl sıkıntısı, bu sisteme geçiş sebebi. Görünüşe göre Zoom çalışanları işlerini yeterince ciddiye almıyorlar dolayısıyla şirket onlara güvenmiyor.

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