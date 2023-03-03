WhatsApp tasarımı değişiyor: İşte yeni görünüm

WhatsApp, Türkiye ve dünyada açık ara en çok kullanılan haberleşme platformu. Bu platform, mobil dışında ek olarak bilgisayar ve tabletlerde de kullanılıyor. Fakat tabletlerdeki WhatsApp arayüzü, kullanım açısından iyi bir deneyim sunmuyor. Bugün WABetaInfo tarafından aktarılan habere göre Android tablet sürümü için WhatsApp arayüzü değişiyor. Peki, yeni tasarım nasıl olacak? Yeni görünüm için habere hep birlikte göz atalım.

Tablet sürümünün yeni WhatsApp arayüzü, kullanım kolaylığı sağlayacak

WABetaInfo'nun bugün paylaştığı blog yazısında göre tablet sürümü için WhatsApp arayüzü değişiyor. Tabletler için WhatsApp tasarımı, dikey olarak ortadan ikiye bölünecek. Platform, masaüstünde de olduğu gibi bölünmüş ekranda hem sohbeti hem de son konuşulan kişileri gösterecek.

Bu sayede kullanıcılar, bir sohbetten diğerine hızlı bir şekilde aynı ekran üzerinden geçiş yapacak. Yeni arayüz tasarımından önce tablet sürümünü tercih eden WhatsApp kullanıcıları, sohbet ettiği kişiyi değiştirirken kişiler listesine geçip ordan değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu nedenle WhatsApp, tablet sürümü için pek fazla tercih edilmiyor.

WhatsApp, yeni özellikle üçüncü taraf uygulamaları ortadan kaldırıyor

Tablet sürümü için yeni WhatsApp tasarımı, şimdilik test aşamasında bulunuyor. Yani şu anda sadece Android WhatsApp beta kullanıcıları bu yeniliğe ulaşıyor. Fakat kısa süre içinde kararlı sürüme gelecek.

Öte yandan WhatsApp, Haber Bülteni üzerinde de çalışıyor. Kullanıcılar, WhatsApp Haber Bülteni sayesinde gündemi en çok kullandıkları haberleşme platformu üzerinden takip edecek.

Bu özellik anlık haberleşme platformunun en büyük rakibi Telegram için de rekabet ortamı yaratacak. Çünkü birçok gazeteci ve editör, Telegram üzerinden hızlı bir haber akışı sağlıyor. Üzerinde çalışılan özellikle ilgili daha fazla detay mevcut değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.