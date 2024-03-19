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vivo, Pad 3 Pro tableti ile birlikte TWS 4 Bluetooth kulaklığı tanıttı

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vivo, Çin'de Pad 3 Pro tableti ile birlikte TWS 4 Bluetooth kulaklık modelini tanıttı. vivo TWS 4, Hi-Fi desteği, aktif gürültü engelleme özelliği ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor.

vivo, akıllı telefon ve tablet bir yana kablosuz kulaklık da üretiyor. Bu kapsamda şirket, bugün ana vatanı Çin'de Pad 3 Pro tableti ile birlikte TWS 4 Bluetooth kulaklık modelini de tanıttı. Peki cihaz, kullanıcılara neler sunuyor? İşte vivo TWS 4 özellikleri…

vivo TWS 4 özellikleri

vivo TWS 4 için iki seçenek var. Bu seçeneklerin birinde Hi-Fi desteği bulunuyorken, diğeri bundan mahrum. Bilmeyenler için Hi-Fi teknolojisi, yüksek ses kalitesi sunması ile biliniyor. Bunu, sesin, kaydedildiği orijinal sesin olabildiğince doğru bir şekilde yeniden üretilmesini sağlayarak yapıyor. Bu teknoloji ile kullanıcıya kayıt stüdyosunda olduğu gibi bir deneyim sunuluyor.

Qualcomm S3 ses platformu ile desteklenen vivo TWS 4 kulaklıklar, 55 desibele kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Yapay zeka ile desteklenen bu özellik sayesinde kullanıcıya daha iyi bir ses aktarılıyor. vivo'nun yeni Bluetooth kulaklıkları, kullanım süresi ile de dikkat çekiyor.

Ortalık karışacak! vivo Pad 3 Pro tanıtıldı

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre vivo TWS 4, 11 saat kullanım sunuyor. Bu süre şarj kutusu ile 45 saate kadar çıkıyor. 44 milisaniye gecikme süresi ile oyuncuların da ilgisini çeken kulaklıkların 4,8 gram ağırlıkta olduğunu da belirtelim.

vivo TWS 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerAktif Gürültü Engelleme: Var (55 dB)Kullanım Süresi: 11 saatKullanım Süresi – Şarj Kutusu: 45 saatAğırlık: 4,8 gramGecikme Süresi: 44 msSes Platformu: Qualcomm S3

vivo TWS 4 modelinin fiyatı açıklanmadı. Çin'de popüler e-ticaret sitelerinde listelenen kablosuz kulaklıkların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki haftalarda belli olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo TWS 4'ün özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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