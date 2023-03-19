TUSAŞ Anka-3/MİUS hangardan çıktı!

TUSAŞ tarafından gizlice geliştirilen Anka-3 / MİUS (insansız savaş uçağı) için ilk görseller paylaşıldı. Peki ne zaman havalanacak?

Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından havacılık alanında peş peşe atılan hızlı adımlar sayesinde 2022 yılında dünyanın en çok İHA-SİHA satan ülkesi Türkiye oldu. Her geçen gün de yeni araçların haberini alıyoruz. Geçtiğimiz yılın sonunda TUSAŞ tarafından gizlice geliştirilen Anka-3/ MİUS insansız savaş uçağının ilk çizimleri ortaya çıktı. Bugün de gerçek görüntüsü paylaşıldı.

TUSAŞ Anka-3 / MİUS insansız savaş uçağı hangardan çıktı!

Türkiye'nin havacılık tarafında izlediği belirli bir rota bulunuyor. Şüphesiz burada en çok önem arz edenler önümüzdeki ay ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjet ve proje takvimi 2 yıl öne çekildiği için sene sonuna kadar havalanması beklenen MMU.

Fakat işin bir de insansız tarafı mevcut. Burada ise Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen İHA, SİHA, TİHA ve de MİUS sistemleri bulunuyor. Tabii bugüne kadar geliştirilen insansız hava araçları hem sahada ispatladığı operasyonel yetenekleri hem de uluslararası ihracat başarısı ile tüm dünyada ünlendi.

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Günümüzde ise artık belirli bir teknoloji seviyene gelindiği, hatta dünyada bu işin öncüleri arasına girildiği için biraz daha büyük boyutlu, çok daha hızlı gidebilen ve farklı kullanım senaryoları için geliştirilen araçlar üzerinde duruluyor.

Bunlardan ilki 6 tonluk kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Kızılelma oldu. Ukrayna'dan gelen ve TEI tarafından üretilen yerli motorları kullanan farklı versiyonları olan bu araç envantere girdiğinde tıpkı Anka ve TB2'lerde olduğu gibi savaş tarihi bir kez daha değiştirecek.

TUSAŞ'ın da bu alanda 2012 yılından beri gözü olduğu biliniyor. Hatta ilk Anka İHA'lar teslim edildiğinde bir sonraki hedefin TİSU-MİUS olduğu açıklandı. Tabii bugün paylaşıma kadar ortada yalnızca geçtiğimiz aylarda çıkan çizimler vardı.

Fakat TUSAŞ bu insansız savaş uçağını gizlice tamamladı. Hatta bir süredir testlerin yapıldığı söyleniyor. 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan bu aracın 0.7 Mach hıza çıkacağı ve radar görünürlüğünün azaltılması için de delta kanat formunu kullandığı biliniyor. Nitekim bugün karşımıza çıkan görsel de bunu doğruluyor.

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