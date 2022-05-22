Türk yazılımcının sunum platformu yaklaşık 100 bin kullanıcıya ulaştı - Haberler

Türk girişimci Noyan Alperen İdin'in geliştirdiği, sunum hazırlamak için gerekli zamanı ve teknik beceriyi azaltmayı hedefleyen yerli platform, 3 yılda çeşitli ülkelerden yaklaşık 100 bin kullanıcıya ulaştı.

Henüz çocukken yazılıma ilgi duyan İdin, 2014-2019 yıllarında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nde öğrenim gördü.

Okuldaki girişim topluluğunda görev alan ve bu süreçte dinlediği girişimcilerin başarı öykülerinden etkilenen 26 yaşındaki İdin, yazılım ve girişim merakını büyüttü.

İdin, son sınıftayken ürün yöneticisi olarak bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladı. Eğitim ve iş dünyasında yaşanılan verimli sunum hazırlama problemini aşmak için başlatılan projede görev alan İdin, "Decktopus" adlı yerli yazılımın ürün yöneticiliğini yaptı.

Genç girişimci, Decktopus Yazılım Şirketinin kurucu ortağı ve üst yöneticisi oldu ve ileri teknolojinin küresel merkezi olarak bilinen ABD'deki Silikon Vadisi'nde ofis açarak şirketini büyüttü.

İlk kullanıcı alımına 2019 yılında başlayan sunum hazırlama platformu, pek çok ülkeden 3 yılda 100 bin kullanıcıya ulaştı.

-"Her gün 30 milyon sunum yapılıyor"

Girişimci Noyan Alperen İdin, şirketin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içinde yer alan Teknopark İzmir'de bulunan Türkiye ofisinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Decktopus" fikrinin öğrencilik yıllarında kendisinin de yaşadığı sorundan bir iş fikri olarak ortaya çıktığını söyledi.

Sunumların eğitim ve iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydeden İdin, sunum hazırlamak için gerekli zamanı ve teknik beceriyi azaltmak için çalıştıklarını anlattı.

İdin, sunumların karşı tarafa bilgi aktarmak için kullanıldığını dile getirerek, "Eğer bu mesajı düzgün aktarabilirsek amacımız hedefine ulaşır. Kötü bir sunum olursa, mesajı aktaramayız. Hem sunum hazırlarken ve sunum sırasında harcanan hem de dinleyicinin dinlerken harcadığı zaman boşa gitmiş olur. İş dünyasında iyi sunum yaparsanız karşı tarafa bir şey satabilirsiniz. Sunum başarısızsa satışınız düşer. Bu nedenle verimli sunum hazırlamak önem taşıyor." diye konuştu.

Otomatik sunum hazırlama olanağı

İdin, başarılı bir sunum hazırlamak için hem geniş zamana hem de sunum hazırlamak için yeterli teknik bilgi gerektirdiğine dikkati çekerek, uluslararası raporlara göre dünya üzerinde her gün 30 milyon sunum yapıldığını, bunun 15 milyonunun verimsiz olduğunu dile getirdi.

Sunum platformlarının 1980'li yıllarda kullanılmaya başlandığını anlatan İdin, "Günümüzde 50'ye yakın sunum programı var. Tüm sunum programları aynı yapıya sahip. Boş bir ekran var ve sizin o boş ekranı sonsuz seçenek arasından seçimlerle doldurmanız gerekiyor. Decktopus'ta boş bir ekran yok. Hazır slayt şablonları var. Siz slayt şablonlarını boşluk doldurur gibi dolduruyorsunuz, platform, içeriği güzel bir sunuma otomatik olarak dönüştürüyor. Tasarım bilginiz ve çok zamanınız olmasına gerek kalmıyor."

Decktopus'un bir kuruluma ihtiyaç duymadığını, internet tabanlı olduğunu belirten İdin, "Müşterilerimizin çoğunluğu ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkelerinden. 3 senede Decktopus yaklaşık 100 bin kayıtlı kullanıcıya sahip oldu. Amacımız 5 yıl sonunda yaklaşık 5 milyon kullanıcıya ulaşmak." dedi.

İdin, Decktopus'un Türkiye'de bazı kuruluşlarca kullanıldığını ifade ederek, "Rakiplerimiz çok büyük. PowerPoint, Keynote, Google Slayt gibi. Avrupa'dan da büyük sunum şirketleri var. Türkiye'deki tek sunum şirketi olarak onlarla rekabet içindeyiz." diye konuştu.