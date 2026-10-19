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TOGÜ Hastanesinde her servise iki tabletle hemşire kayıtları dijitale taşındı

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TOGÜ Hastanesinde her servise iki tabletle hemşire kayıtları dijitale taşındı
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TOGÜ Hastanesinde hemşirelerin hasta başında kullandığı kağıt formlar, her servise sağlanan iki tabletle dijital ortama taşındı. Uygulamayla kayıt işlemlerinin kolaylaşması, hasta bakımına ayrılan zamanın artması ve kağıt tüketiminin azalması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde hemşirelerin hasta başında kullandığı kağıt formlar dijital ortama aktarıldı. Her servise iki tablet sağlanan uygulamayla kayıt işlemlerinin kolaylaştırılması ve hasta bakımına ayrılan zamanın artırılması hedefleniyor.

TOGÜ Hastanesinde, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü ile Dijital Sağlık Koordinatörlüğünün iş birliğinde dijital kayıt uygulaması hayata geçirildi. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yazılımın tasarım, araştırma ve geliştirme, yazılım geliştirme ve test süreçleri Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından yürütüldü. Uygulama kapsamında her servise iki tablet temin edildi. Hemşirelerin hasta başında gerçekleştirdikleri kayıt işlemlerini tabletler üzerinden yapmasına imkan sağlayan sistemle, hemşirelik hizmetlerinde kullanılan hasta dosyaları dijital ortamda takip edilmeye başlandı. Hastalara uygulanması gereken işlemlerin kayıt altına alındığı sistemle iş akışlarının kolaylaştırılması, bakım süreçlerinin düzenli yürütülmesi ve işlemlerin eksiksiz takip edilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın veri güvenliği ve izlenebilirliği desteklemesi, Sağlıkta Kalite Standartlarına uyum çalışmalarına da katkı sağlaması bekleniyor. Dijital kayıt sistemiyle kağıt tüketimi ve baskı maliyetlerinin azaltılması da hedeflenirken, kayıt işlemlerinde sağlanacak zaman tasarrufunun hasta bakımına yansıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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