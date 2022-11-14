The Witcher 3 için güncelleme tarihi açıklandı!

Serinin en popüleri olan ve 7 yıl önce tanıtılan The Witcher 3: Wild Hunt yıl sonunda yenilenerek aramıza dönüyor.

The Witcher, artan popülerliği sonrası ise 2007 yılında video oyunu olarak karşımıza çıktı. Serinin en popüleri olan ve 7 yıl önce tanıtılan The Witcher 3: Wild Hunt ise şimdi yenilenerek aramıza dönüyor. Şirket sonunda güncelleme tarihini de paylaştı.

The Witcher 3: Wild Hunt, Aralık ayında bizimle olacak

The Witcher'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte oyunun yeni güncellemesinin 14 Aralık'ta sunulacağı açıklandı. The Witcher 3: Wild Hunt güncellemesinin oyuna sahip olan herkes için ücretsiz olacağının da altı çiziliyor.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game. For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih — The Witcher (@witchergame) November 14, 2022

Uzun zamandır beklenen yeni güncelleme iki kez yapılan ertelemenin ardından sonunda gerçeğe dönüşüyor. The Witcher 3 güncelleme ile birlikte oyun içerisindeki görsel ve teknik geliştirmelere ev saihipliği yapacak. Bunun yanı sıra Netflix'te yayınlanan The Witcher dizisine göndermede bulunan indirilebilir içerik de yine güncelleme ile bilirkte sunalacak.

Yeni The Witcher dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Yeni The Witcher 3: Wild Hunt güncellemesinin oldukça ayrıntılı ve titizlikle yaratıldığı ifade ediliyor. The Witcher 3, Geralt'ın hikayesini etkileyici bir dil ile aktarırken, aynı zamanda birçok yılın oyunu ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD CPU Phenom II X4 940

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

The Witcher oyun ve dizisi ile birçok hayrana ulaşmış durumda. Bakalım The Witcher 3: Wild Hunt bizlere neler sunacak? Peki siz Witcher 3 ve yapılacak olan güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.