Tesla Cybertruck Temalı Samsung Galaxy S24 Ultra Tanıtıldı

Samsung, geçtiğimiz ocak ayında merakla beklenen Galaxy S24 serisini tanıttı. Yeni Android amiral gemileri, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Serinin en üst modeli Galaxy S24 Ultra ise daha çok öne çıktı. Bu bağlamda şimdiden en çok satan telefonlar listesine girmeyi başardı. Son olarak bir tasarım firması, Tesla Cybertruck temalı Samsung Galaxy S24 Ultra oluşturdu. Peki fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar…

Karşınızda Tesla Cybertruck temalı Samsung Galaxy S24 Ultra

Dünyaca ünlü Dubai merkezli lüks tasarım şirketi Caviar, yüksek fiyatlara sahip özel tasarımlı akıllı telefonlar ile biliniyor. Yakın zamanda Apple Vision Pro temalı bir iPhone 15 üzerinde çalışmıştı. Tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başaran şirket, son olarak yakın zamanda ön siparişlere açılan Tesla Cybertruck'ı anımsatan Samsung Galaxy S24 Ultra'yı paylaştı.

Yukarıdan görebileceğiniz Tesla Cybertruck temalı Samsung Galaxy S24 Ultra'nın tasarım açısından dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Telefonun titanyum malzemeli arka kısmına baktığımızda ilk göze çarpan, aracın beğeni toplayan tavan yapısının telefonun tasarımına entegre edilmiş olması. Özellikle geometrik hatlar bir hayli göze çarpıyor.

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Tesla Cybertruck temalı Samsung Galaxy S24 Ultra, normal model ile yan yana koyulduğunda teknik özellikler bakımından bir farklılık içermiyor. Yani daha performanslı olma gibi bir durumu yok. Sadece tasarımda farklılık var. Peki tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefonun fiyatı ne kadar?

Tesla Cybertruck temalı Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 8 bin 770 dolar (280 bin TL). 512 GB ve 1 TB depolamalı seçenekler ise sırasıyla 9 bin 130 dolar (294 bin TL) ve 9 bin 490 dolar (306 bin TL) fiyata sahip.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tesla'nın elektrikli kamyonetini anımsatan Samsung Galaxy S24 Ultra için bu kadar para verir miydiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.