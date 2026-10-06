Teknofest Güneydoğu ödül töreni

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TEKNOFEST'in ana paydaşlarından SANKO Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nın Ortaokul Seviyesi'nde dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Birincilik elde eden takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan alırken, ikincilik ve üçüncülük elde eden takımların ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün birlikte takdim etti.

Balıkesir Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencilerinden oluşan NEBULA BİLSEM takımı üyeleri Duru Yavaşoğlu, Ahmet Emir Sarı, Uygar Erbudak, Yağmur Kurt, Tarık Asalıoğlu ve Nil Deniz Gür'ün, Ahmet Alkaya danışmanlığında geliştirdiği proje, "Astronomi ve Uzay Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Birincilik" ödülüne layık görüldü.

Özel Bahçeşehir Vizyon Ortaokulu öğrencisi ve Spektra-Muhafız takımı üyesi Derin Karadaş'ın, Burak Güneş danışmanlığında geliştirdiği proje, "Astronomi ve Uzay Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi İkincilik" ödülüne değer görüldü.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Cartesian takımı üyeleri Çınar Kağan Cinbiş, Kerem Sungun, Albeg Tan Öğün, Kaya Kolukısa ve Arda Savaş'ın, Sezer Çetintaş danışmanlığında geliştirdiği proje, "Astronomi ve Uzay Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Üçüncülük" derecesi elde etti.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden oluşan ODTÜLÜ TEKNO ÇEKİRGELER takımı üyeleri Arda Güven, Ela Yalçın ve Elif Avtepe'nin, Zeynep Dilhan Aydoğan danışmanlığında geliştirdiği proje, "Astronomi ve Uzay Teknolojileri" kategorisinde "En İyi Sunum" ödülünün sahibi oldu.

Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi ve Tekno Bilim takımı üyesi Muhammed Said Sezikli'nin geliştirdiği proje, "Astronomi ve Uzay Teknolojileri" kategorisinde "En İyi Sunum" ödülüne layık görüldü.

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Kodboy takımı üyeleri Mustafa Emir Çakırkalın, Muhammed Kemal Çakırkalın, Zerya Günçiçeği ve Suden Döndü'nün, Barış Mustafa Özsüllü danışmanlığında geliştirdiği proje, "Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Birincilik" ödülüne layık görüldü.

Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Diriliş Cinderesi takımı üyeleri Hiranur Kaya, Yağmur Kara, Kasım Arabelhalil ve Ecrin Leyla Akcan'ın, Ömer Güneş danışmanlığında geliştirdiği proje, "Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi İkincilik" ödülüne değer görüldü.

Mardin Artuklu'dan NouS takımı üyeleri Musa Mirza Demir, Eymen Mirza Nas, Asmin Asya Demir ve Eylül Çete'nin, Abdurrahman Abay danışmanlığında geliştirdiği proje, "Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Üçüncülük" ödülüne layık görüldü.

Şanlıurfa'dan Karbon Avcıları takımı üyeleri Taha Yasin Altun, Abdullah Tuna Yaşar, Mehmet Eski, Feyza İncik ve Servan Aksoy'un, Binnur Yılmazyıldırım danışmanlığında geliştirdiği proje, "Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık" kategorisinde "En İyi Sunum" ödülünün sahibi oldu.

Şanlıurfa BİLSEM öğrencilerinden oluşan takım üyeleri Fatma Zehra Öztürk, Melahat Sena Sabuncu, Muaz Ali Dalkürek ve Sarya Polat'ın, Özcan Kolyiğit danışmanlığında geliştirdikleri proje, "Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık" kategorisinde "Toplumsal Fayda" ödülüne değer görüldü.

Adana'dan Duman Çıktı takımı üyeleri Ozan Öztep, Uğur Necmettin Aslan, Mehmet Arda Küçük, Süleyman Enes Doğan ve Onur Malcı'nın, Zehra Betül Bute danışmanlığında geliştirdiği proje, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Birincilik" ödülüne layık görüldü.

Siverek Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Kodboy takımı üyeleri Mustafa Emir Çakırkalın, Muhammed Kemal Çakırkalın, Zerya Günçiçeği ve Suden Döndü'nün, Barış Mustafa Özsüllü danışmanlığında geliştirdiği proje, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi İkincilik" ödülünün sahibi oldu.

Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Kuzey Işıkları takımı üyeleri Elif Çelik, Ramazan Yiğit Atalay, Ceylin Naz Kul, Kezban Zümra Özdemir ve İdris Kağan Abacı'nın, İsmail Abacı danışmanlığında geliştirdiği proje, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Üçüncülük" ödülüne değer görüldü.

İstanbul'dan Seagulls of Codes takımı üyeleri Fatih Göcen, Arhan Berge, Atlas Kırcı, Ümit Eymen Ozan, Miran Günel ve Belinay Kütükoğlu'nun, Samet Değirmenci danışmanlığında geliştirdiği proje, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde "En İyi Sunum" ödülüne layık görüldü.

Yeşilköy 19 Aralık Ortaokulu öğrencileri Ranel Meyra Karaalioğlu ve Zeynep Ergin'in, Emine Şarlı Çaparuşağı danışmanlığında geliştirdiği proje, "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde "Toplumsal Fayda" ödülünün sahibi oldu.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan LONGA TEAM takımı üyeleri Ahmet Said Satıcı, Eymen Şimşek, Orhan Efe Longa ve Ömer Kaan Fidan'ın, Mehmet Fidan danışmanlığında geliştirdiği proje, "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Birincilik" ödülüne layık görüldü.

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan 2-H2O TİMLERİ takımı üyeleri Azra Beren Araz, Nilay Narin, Ömer Said Keskinoğlu, Mehmet Teyfik Araz, Hayrunnisa Eren, Kadir Mert Akkoyun ve Irmak Buğlem Erkeç'in, Zöhre Araz danışmanlığında geliştirdiği proje, "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi İkincilik" ödülüne değer görüldü.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Engelsiz Takım üyeleri Poyraz Onat Coşgun ve Pars Onan Coşgun'un, İrfan Gümüş danışmanlığında geliştirdiği proje, "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" kategorisinde "Ortaokul Seviyesi Üçüncülük" ödülünün sahibi oldu.

İbn-i Sina Ortaokulu öğrencisi ve Engelsiz Bağ takımı üyesi Zehra Tut'un, Meltem Küçükarslan danışmanlığında geliştirdiği proje, "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" kategorisinde "Toplumsal Fayda" ödülüne layık görüldü.

Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Yüreğir BİLSEM-TULPAR takımı üyeleri Helen Akdoğan, Defne Sena Aladağ ve Çağan Can'ın, Dr. Ahmet Turan Aladağ danışmanlığında geliştirdiği proje, "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" kategorisinde "En İyi Sunum" ödülüne değer görüldü.

SANKO, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunuyor

SANKO Holding'in yürütücülüğünde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması - Ortaokul Seviyesi kapsamında; "Astronomi ve Uzay Teknolojileri", "Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık", "Eğitim Teknolojileri" ile "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" olmak üzere dört alt kategoride toplam 189 bin 701 başvuru gerçekleştirilirken, 101 takım ise finalde yarışma hakkı elde etti.

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ile öğrencilerin yenilikçi fikirler geliştirmeleri, bu fikirleri teknolojiyle buluşturarak insanlık yararına çözümlere dönüştürmeleri hedefleniyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'in bu yıl yedinci kez ana paydaşları arasında yer alarak Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı