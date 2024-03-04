Taş Kağıt Makas İkinci Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi "Taş Kağıt Makas", ilk bölümün ardından izleyicilerin merakını katlayarak artıran bir ikinci bölüm tanıtımıyla geri dönüyor. Büşra Korkmaz cinayetinin gizemi, Harun Yakar'ın sıradaki hamlesi, karakterlerin derinleşen hikayeleri ve dahası ikinci bölümde izleyiciyle buluşuyor. Usta oyuncuların yer aldığı bu yapım, şimdiden adından söz ettirmeye başladı. İşte detaylar…

Taş Kağıt Makas 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Büşra Korkmaz cinayetiyle başlayan ve her bölümde yeni bir katmanı ortaya çıkan hikaye, izleyicileri kendine çeken bir gizem örgüsü yaratıyor. Ozan Güven'in canlandırdığı Harun Yakar karakteri, zengin avukat portresiyle dikkat çekiyor.

Lüks yaşamı, tatlı dili ve flörtöz tavırlarıyla tanınan Harun, cinayetin faili olarak tutuklanan Rıza Tanrıkulu'nun avukatlığını üstleniyor. Bu durum, izleyicilerde Harun'un gerçek niyetleri ve karakterin derinlikleri hakkında sorular uyandırıyor.

Dizinin kalbi olan Umut karakteri, Ekin Koç tarafından hayat buluyor. Babasının başına gelen trajik olaylardan sonra tek başına kalan Umut'un hikayesi, duygusal anlar ve sürükleyici sahnelerle zenginleştiriliyor.

Umut'un olağanüstü hafızası, kumar masasındaki sahnelerde ön plana çıkıyor ve izleyicilere "soğuk duş etkisi" yaratıyor. Bu benzersiz yeteneği, Umut'un hikayesini daha da merak uyandırıcı kılıyor. Harun Yakar'ın Umut'la ilgili planları ve Kadri Palaz ile olan ilişkisi, dizinin ilerleyen bölümlerinde cevaplanması beklenen önemli sorular arasında.

İzleyiciler, Harun ve Kadri'nin Umut üzerinde ne gibi planlar yapabileceğini ve bu planların nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Ayrıca, Fecir karakteri ve onun sosyopat kişiliği, babasıyla olan ilişkisi ve Umut'un kumar masasındaki varlığının nedeni gibi konular da hikayenin ilgi çekici yönlerinden.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun ve Bülent Seyran gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren "Taş Kağıt Makas", izleyicileri büyük bir serüvene dahil etti. 2. bölüm ise 6 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak.