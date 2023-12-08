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Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır? PC, Mac ve Telefon İçin Kopyala Yapıştır Yöntemi

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Sonsuzluk işareti bilgisayar klavyesinde bulunmadığı için birçok kişi nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu yazıda PC, Mac ve telefonda sonsuzluk işaretini yapmanın yöntemlerini anlatacağız.

Sonsuzluk işareti matematikte sonu olmayan, edebiyatta ise ebedi (sonsuz) anlamına gelmektedir. Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan bu sembol bilgisayar klavyesinde bulunmadığı için birçok kişi "sonsuzluk işareti nasıl yapılır?" diye merak ediyor. Biz de bu yazımızda PC, Mac ve telefonda nasıl yapılır? anlatacağız. Ayrıca sonsuzluk işaretini kopyala yapıştır yapmak isteyenler için paylaşacağız.

Sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Windows bilgisayar klavyesinde sonsuzluk işareti yapmak için Alt+236 veya ALT+8734 kombinasyonunu kullanın. Yani ALT tuşuna basılı tutup Numpad'de sırasıyla 236 tuşlarına basın. veya ALT tuşuna basılı tutup Numpad'de sırasıyla 8734 tuşlarına basın. Mac'de Option + 5 kombinasyonu ile sonsuzluk simgesini yapabilirsiniz. iPhone ve Android telefonda sonsuzluk işareti yapmanın en pratik yolu kopyala yapıştır metodudur.

Eğer ALT + 236 veya ALT + 8734 tuşlarına bastığınızda sonsuzluk işareti çıkmıyor, bunun yerine ì veya ^ simgeleri çıkıyorsa, sonsuzluk işaretini ? kopyala yapıştır yaparak kullanın. Bu sorun Windows 10'da yaşanmaktadır.

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Sonsuzluk işareti kopyala ?

Yanda paylaştığımız sonsuzluk işaretini seçip ? ? ? kopyalayarak kullanabilirsiniz.

Sonsuzluk işaretinin anlamı nedir? Nasıl ortaya çıktı?

Sonsuzluk işareti, İngiliz matematikçi John Wallis tarafından 1655 yılında icat edilmiştir. Bu sembol ilk başta matematiksel, fiziksel ve metafiziksel olmak üzere üç ana türde sonsuzluğu ayırt etmek için kullanıldı. Günümüzde ise bunlara ek olarak edebiyatta ebedilik yani sonsuza dek yaşayan anlamında kullanılıyor.

Bu işaret Türkiye'de özellikle 193? yazarken kullanılır. Siz ne için kullanmayı düşünüyorsunuz. Bizimle yorum kısmından paylaşırsanız seviniriz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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