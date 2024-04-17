ŞOK'ta iPhone 15 Satışa Sunuldu

Perakende zincir marketler, her ayın belirli günleri teknolojik ürünler satıyor. Bu sırada akıllı telefondan konsola, klavyeden kulaklığa kadar çeşit çeşit elektronik ürünler görülebiliyor. Son olarak ŞOK da iPhone 15 satıyor.

ŞOK iPhone 15 256 GB fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden ŞOK, dikkat çeken ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S24 Ultra getiren ŞOK, şimdi ise 22 Nisan'a kadar iPhone 15 256 GB satıyor. Peki özellikleri neler ve fiyatı ne kadar?

Apple'ın geçen sene piyasaya sürdüğü iPhone 15, 6.1 inç boyutunda OLED Super Retina ekranla geliyor. 2556 x 1179 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca HDR ile 2000 nit parlaklık sunuyor.

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Apple A16 Bionic işlemcisinden güç alan cihaz, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veriyorken, arka kasasında ise 48 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunuyor.

Bataryası ile 20 saate kadar video izleme ve 80 saate kadar şarkı çalmayı mümkün kılan iPhone 15, iOS 17 üzerinde çalışıyor. Ayrıca USB-C yuvasına sahipken, 5G bağlantıyı destekliyor. Son olarak 147.6 mm x 71.6 mm x 7.8 mm boyutlarında ve 171 gram ağırlıkta olduğunu belirtelim.

ŞOK tarafından 22 Nisan'a kadar stoklar bitinceye dek satılacak iPhone 15 modelinin fiyatı ise 53 bin 999 TL olarak belirlendi. Yeşil, mavi, pembe, sarı ve siyah renk seçenekleri mevcut.

iPhone 15 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;