ŞOK PlayStation 5 Fiyatı Belli Oldu!

Son yıllarda teknolojik ürünlerin bir hayli yaygınlaşması ile birlikte marketler de akıllı telefondan bilgisayara, kulaklıktan oyun konsoluna kadar ürün yelpazesini genişletti. Geçtiğimiz haftalarda iPhone 15 Pro Max satmasıyla gündem olan ŞOK, şimdi ise PlayStation 5 getirdi. Peki ne kadara satılıyor? İşte ŞOK PlayStation 5 fiyatı…

PlayStation 5, ŞOK'ta kaç TL?

ŞOK, 1 Mart – 15 Mart tarihleri arasında satılacak teknolojik ürünleri paylaştı. Burada PlayStation 5 Digital Edition da yer aldı. Bu oyun konsolu, 86-64-AMD Ryzen "Zen 2" işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşuyor.

GDDR6 tipinde 16 GB bellek ile gelen konsol, 825 GB SSD depolama alanına sahip. PlayStation 5 oyun konsolunun ŞOK fiyatı ise 19 bin 999 TL. ŞOK, geçen ekim ayında yine PlayStation 5 satmıştı. O dönemki fiyatı ise 17 bin 999 TL idi.

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PlayStation 5 Digital Edition Oyun Konsolu teknik özellikleri:

İşlemci: 86-64-AMD Ryzen "Zen 2"

8 Çekirdek / 16 Threads

3.5 GHz'e kadar değişken frekans hızı

Grafik işlemci: GPU

AMD Radeon RDNA 2-temelli grafik kartı

Ray tracing hızlandırıcı

2.23 GHz'e kadar değişken frekans (10.3 TFLOPS)

16 GB GDDR6 bellek

448 GB/s Bant genişliği

825 GB SSD depolama

5.5 GB/s Okuma bant genişliği (Ham/Raw)

Fiyat: 19 bin 999 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? ŞOK PlayStation 5 fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.