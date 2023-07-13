Sarıkamış'ta Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonu Kuruldu

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde iki şarj dolum ünitesinin montajı yapılarak elektrikli araç kullanan vatandaşların hizmetine sunuldu. Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin müdürü Ömer Taş, şarj istasyonunun ilçeye ilk defa kurulduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Sarıkamış ilçesinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde iki şarj dolum ünitesinin montajı yapılarak elektrikli araç kullanan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin müdürü Ömer Taş, oteller bölgesine böyle bir hizmetin yapılmasını olumlu bulduklarını belirterek, "Kayak merkezimize ve ilçemize hayırlı olsun. Şarj istasyonumuz ilçemize ilk defa kuruldu. Öncelikle bunu kuranlara, teşvik edenlere teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda elektrikli araçları burada görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.