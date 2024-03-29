Samsung Galaxy A55 5G için tanıtılan Exynos 1480 işlemcisi özellikleri

Samsung, Galaxy A55 5G modelini tanıtırken sözünü ettiğini Exynos 1480 işlemcisinin özelliklerini açıkladı. Orta segment akıllı telefonlara güç verecek bu işlemci, neler vadediyor? İşte Samsung Exynos 1480 özellikleri…

Samsung Exynos 1480 özellikleri

Samsung Foundry'nin 4LPP+ (4 nm) fabrikasyon sürecinden geçen Exynos 1480, toplamda 8 çekirdekten oluşuyor. Bunlar sırasıyla 4 adet 2.75 GHz hızında ARM Cortex-A78 (performans) ve 4 adet 2 GHz hızında ARM Cortex-A55 (verimlilik) çekirdekleri.

Grafik birimi ise AMD RDNA tabanlı Xclipse 530. Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre işlemci, Exynos 1380'e kıyasla yüzde 22 daha verimli enerji harcıyor ve GPU performansı ise yüzde 53 daha yüksek. Yapay zeka tarafındaysa dört kat daha yüksek performans sunduğu söyleniyor. Böylelikle işlemci, Galaxy S24 serisi ile sunulan yapay zeka özelliklerini, güç verdiği telefonlara kazandırabilir.

Ekran tarafındaysa yeni işlemci, FHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Öte yandan LPDDR5 tipinde bellek ve UFS 3.1 biçiminde depolama ile uyumluyken, 200 Megapiksele kadar tek kamerayı veya 32 Megapiksel + 32 Megapiksel olacak şekilde çift kamerayı destekliyor. Kamera ile 4K'da 60 FPS video kaydı alınabiliyor.

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Değişken Oranlı Gölgelendirme (VRS) ve Süper Çözünürlük gibi oyun özelliklerini de barındıran Samsung Exynos 1480 işlemcisinin Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C bağlantı desteği sunduğunu belirtelim.

Samsung Exynos 1480 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Üretim Teknolojisi: Samsung Foundry 4 nm (4LPP+)CPU: – 4 x ARM Cortex-A78 (2.75 GHz) – Performans – 4 x ARM Cortex-A55 (2 GHz) – VerimlilikGPU: AMD RDNA tabanlı Xclipse 530Ekran Desteği: FHD+ (1080p) çözünürlük 144 Hz yenileme hızıRAM Desteği: LPDDR5Depolama Desteği: UFS 3.1Oyun: Değişken Oranlı Gölgelendirme (VRS) ve Süper ÇözünürlükISP: – 200 Megapiksele kadar tek kamera – 64 Megapiksel tek kamera – 32 Megapiksel + 32 Megapiksel çift kameraVideo Kaydı: 4K 60fpsDiğer Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C, GNSS (BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS)

Samsung Exynos 1480 işlemcisinin ilk güç verdiği model Samsung Galaxy A55 5G oldu. Sıradaki telefonun hangisi olacağı ise merak ediliyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.