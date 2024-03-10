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Rusya ve Çin, 2035'e kadar Ay'a insansız nükleer reaktör kurmayı planlıyor

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Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile birlikte, 2035'e kadar Ay'da otomatik bir nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor. Önerilen reaktör, iki ülkenin birlikte işleteceği önerilen bir Ay üssüne enerji sağlamak için kullanılacak.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile birlikte, 2035'e kadar Ay'da otomatik bir nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor. Önerilen reaktör, iki ülkenin birlikte işleteceği önerilen bir Ay üssüne enerji sağlamak için kullanılacak.

Rusya ve Çin, 2035'e kadar Ay'a insansız nükleer reaktör kurmayı planlıyor

2021'de, Roscosmos ve CNSA, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) adı verilen, tüm ilgili ülkelerin ve uluslararası ortakların katılımına açık bir ortak Ay üssü inşa etmeyi amaçladıklarını açıklamıştı. Roscosmos, CNSA ile birlikte Ay yüzeyine kurulacak güç ünitesi projesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Roscosmos direktörü Yury Borisov, bu zorlu inşaat işinin muhtemelen "insan varlığı olmadan" otomatik olarak yapılacağını ve gerekli teknolojik çözümlerin "neredeyse hazır" olduğunu belirtti. Roscosmos, Ay'a kargo taşımak için nükleer enerjiyle çalışan büyük roketler kullanmayı da planlıyor.

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Rusya ve Çin'in Ay keşfi konusunda farklı geçmişleri var. Rusya'nın ilk Ay misyonu Luna-25, Ay yüzeyine çarparak başarısız oldu. Buna karşılık, Çin'in Ay'da 2013'ten beri bir varlığı var. Chang'e 3, 4 ve 5 görevleri başarılı bir şekilde Ay'a iniş yaptı ve Chang'e 5, Ay örneklerini Dünya'ya başarıyla geri getirdi.

Rusya ve Çin'in Ay'a kurmayı planladıkları nükleer reaktörün boyutu veya şekli henüz belirsiz. Ay üssünün enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer bir reaktör veya benzeri güvenilir bir güç kaynağı gerekli olacak, çünkü güneş panellerinin yeterli enerji üretmesi ve depolaması olası görünmüyor.

İngiltere'de bilim insanları, NASA'nın gelecekteki görevleri için düşündüğü kompakt bir Ay nükleer reaktörü tasarımını geçtiğimiz yıl ortaya koydu. Rusya ve Çin'in bu ortak girişimi, Ay keşfinin geleceği ve uzay araştırmalarındaki uluslararası işbirlikleri konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

İnsansız bir nükleer reaktör kurulması, Ay'ın uzun vadeli keşfi ve kullanımı için kritik öneme sahip olabilir. Rusya ve Çin'in bu ortak Ay projesi, uzay araştırmalarında hangi yeni fırsatları ve zorlukları ortaya çıkaracak? Bu konudaki görüşlerinizi merakla bekliyoruz…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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