Realme 12 Pro 5G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme çok yakında 12 Pro ailesi ile karşımıza çıkacak. Yeni modellerinde fiyat-performans odaklı çalışan şirket, lansman öncesinde cihazların özelliklerini gizli tutamadı. İşte 120X zoom yapabilen Realme 12 Pro 5G'nin özellikleri.

Realme 12 Pro 5G neler sunacak?

Realme son yıllarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ile isminden sıkça söz ettirdi. Şimdi özellikle kamera tarafında amiral gemisi modellerine rakip olmaya gelen Realme 12 Pro 5G, bugün birçok özelliği ile ortaya çıktı. Sızıntılara göre 120X süper zoom desteğine sahip OmniVision OV64B sensör ile geleceği doğrulanan 12 Pro'nun ana kamera olarak 50 Megapiksel Sony IMX890'ı kullanacağı da kesinleşti.

Bu iki kamera sayesinde fotoğraf makinesine ihtiyaç duymamanızı sağlayan Realme 12 Pro 5G, performans tarafında gücünü Snapdragon 6 Gen 1'den alıyor. Bu işlemciyi önceki sızıntılara göre 12 GB'lık bir RAM ile destekleyen cihaz, 256 GB dahili depolama ile birlikte gelecek. Kasanın altında 5000 mAh'lik bir pil taşıyacak olan cihaz, bu pil için 67W hızlı şarj desteği de sunacak.

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Henüz kesinleşmese de ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran kullanması beklenilen 12 Pro 5G, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 14 tabanlı Realme UI 5 ile çalışacak olan cihaz, ekrana gömülü parmak izi sensörünü ve 32 Megapiksellik selfie kamerasını da ekranın altında barındıracak.

Tüm bu özellikleri ile 29 Ocak'ta tanıtılacak olan Realme 12 Pro modelleri, beklenildiği gibi uygun fiyatlı olursa yok satacaktır. Siz 12 Pro'yu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Realme 12 Pro ve 12 Pro Plus özellikleri!