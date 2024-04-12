Rayban ve Meta'nın Yeni Akıllı Gözlüğü İncelemesi

Akıllı cihazların hayatımıza girişi aniden olmadı. Yıllardır akıllı saat, akıllı bileklik gibi ürünleri kullanıyoruz. Ancak böylesi bir akıllı gözlük daha önce görülmemişti. Gelin Rayban ve Meta'nın geliştirdiği yeni akıllı gözlüğü incelediğimiz videomuza birlikte göz atalım.

Rayban ve Meta işbirliğinde yeni akıllı gözlük

Videoda daha detaylı değindiğimiz teknik özelliklerine özet olarak bakacak olursak: Gözlüğün yüksek çözünürlüklü kamerası, net ve canlı görüntüler sunuyor. 32 GB dahili depolama alanı sayesinde 500'den fazla fotoğrafı ve 100'den fazla 30 saniyelik videoyu kaydedebilen gözlüğün hafif ve ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımda rahatlık sağlarken, suya ve toza dayanıklı yapısı da kullanılabilirliğini artırıyor.

Gözlüğün bağlantı seçenekleri de geniş bir yelpazede sunuluyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojilerine sahip olan gözlüğün 36 saat kullanım sunan bu gözlük, yapay zeka özelliklerine de sahip.

Yapay zeka özellikleri, kullanıcı deneyimini geliştirmek için entegre edilmiş durumda. Gelişmiş görüntü tanıma ve sesli asistan özellikleriyle kullanıcıya çeşitli alanlarda yardımcı oluyor.

Ses kalitesi de önemli bir özellik. Gözlüğün entegre edilmiş stereo hoparlörleri, zengin ve net bir ses deneyimi sunarken dışarıya ses vermiyor. Dahili mikrofonlar ise sesli komutları algılamak ve çağrıları net bir şekilde iletmek için kullanılıyor.

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Türkiye fiyatı 27 bin TL olan bu gözlüğü incelediğimiz videoyu eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı, düşüncelerinizi ise aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.