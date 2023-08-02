Görüntü paylaşım platformu Pinterest, bir süredir düşüş eğiliminde olan kullanıcı sayısını ve aylık gelirini 2023 yılının ikinci çeyreğinde arttırmayı başardı. Platform, hedeflerin ve tahminlerin ötesine geçmeyi başararak ağızları açık bıraktı. İşte detaylar

Pinterest, tahminleri yerle bir etti!

2021 yılının ikinci çeyreğinde, ekonomik belirsizliklerin sebep olduğu piyasa durgunlukları Pinterest'i de etkisi altına almıştı. Bu durumla birlikte diğer birçok ülke gibi kullanıcı ve gelir kaybıyla karşı karıya kalan şirket, nihayet diğer şirketler gibi işleri toparlamaya başladı. Google, Meta gibi güçlü rakiplerin gelir grafikleriyle paralel bir şekilde dönemsel gelirini arttırmayı başaran şirket, 708 milyon dolar gelir elde ederek kendisinden beklenen 696,1 milyon dolarlık kazanç tahminlerini geride bırakmayı başardı.

Şirketin gelir grafiğinin asıl belirleyecisi niteliğinde olan aktif kullanıcı sayılarında, yüzde sekizlik bir artış bildirdi. Bu artış, platformun giderek daha popüler hale gelmesi ve kullanıcı tabanının genişlemesi anlamına gelerek gelir grafiklerinin de doğrudan olumlu yönde seyretmesini sağladı. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde de benzer bir sonuçla karşı karşıya kalmayı hedefleyerek ortalama yüzde 7,7'lik bir artışın gerçekleşeceğini öngürüyor.

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Pinterest, bu süreçte maliyetleri azaltmak adına gayrimenkul ayak izini azaltmış ve 150 çalışanını işten çıkarmıştı. Söz konusu gelişmelerin, bu tarafta ne tür bir gelişmeye sebep olacağı ise merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket bu çeyrekte de hedeflerini başarmayı ve hatta hedeflerinin ötesine geçmeyi başarabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.