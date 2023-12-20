Tablet işindeki payını artırmak için çalışmalarına devam eden OPPO, Pad Neo modeli için geri sayıma başladı. Tablet, Bluetooth SIG sertifikası aldı ve tanıtımın yakında yapılacağı belirtiliyor.

Tablet işindeki payını artırmak için çalışmalarına devam eden OPPO'da bir süredir gündemi meşgul eden Pad Neo modeli için geri sayım başladı. Daha önce çeşitli sertifikasyon sitesinde görünen tablet şimdi de önemli bir eşiği aştı.

OPPO Pad Neo Bluetooth SIG sertifikası aldı, lansman çok yakında

OPPO Pad Neo, OPD2303 model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikası aldı. Liste tabletin Bluetooth 5.2 desteklemesi dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken tanıtımın çok yakında yapılacağına dair önemli sinyaller veriyor. Şu an için lansman hakkında net ayrıntılar olmasa da önümüzdeki birkaç ay içerisinde konuyla ilgili kritik gelişmelerin olması bekleniyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu, mevcut bir tabletin isminin ve tasarımının değiştirilerek aynı teknik özelliklerle farklı pazarlarda satışa çıkması anlamına geliyor. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa OPPO Pad Neo'nun OnePlus Pad Go ile aynı özelliklerle geleceğini söylemek mümkün.

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OnePlus Pad Go özellikleri

Ekran11,35 inç, 90Hz yenileme hızı, 2,4 K çözünürlükİşlemciMediaTek Helio G99RAM8 GBDepolama128 GB / 256 GBBatarya8000 mAh, 33W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı OxygenOS 13.2Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera8 MegapikselBağlantıWi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, USB-CFiyat128 GB Wi-Fi: 240 Dolar / 128 GB LTE: 264 Dolar / 256 GB LTE: 288 Dolar

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