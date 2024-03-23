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OnePlus Buds V Bluetooth Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

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Akıllı telefon pazarının önde gelen şirketlerinden OnePlus, aynı zamanda kulaklık da üretiyor. Bu kapsamda ürün kataloğunu sürekli genişleten firma, son olarak Buds V kulaklığını tanıttı. Peki bu Bluetooth kulaklık kullanıcılara neler sunuyor? İşte OnePlus Buds V özellikleri ve fiyatı…

OnePlus Buds V özellikleri ve fiyatı

Kumtaşı beyazı, yıldızlararası mavi, gölge siyahı renk seçeneklerine ve dikkat çeken bir tasarıma sahip olan OnePlus Buds V modelinde 12,4 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücü bulunuyor. Bu, derin bas ve net bir ses sunuyor. Bu noktada dengeli, derin bas, net ve parlak olmak üzere üç ses modu seçeneği olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre kulaklık, Bluetooth 5.3 kullanıyor. Bununla birlikte Dolby Atmos teknolojisini destekleyen bir OnePlus markalı telefon ile eşleştirildiğinde panoramik ses efekti deneyimi veriyor.

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IP55 korumaya (antrenmanlara veya hafif yağmurda koşmaya uygun) sahip olan modelde yapay zeka destekli gürültü engelleyici özellik ve görüşme sırasında karşıya daha net bir ses gidebilmesi için çift mikrofon olduğunu söyleyelim.

4,3 gram ağırlığındaki OnePlus Buds V; oynatma, duraklatma, sonraki ve önceki şarkıya geçiş yapabilmek için dokunmatik kontroller özelliğine de sahip. Dahası, bu kontrol özelleştirilebiliyor.

Pil tarafındaysa kulaklıklar, tek şarjla 8 saatlik kullanım vadediyorken, bu süre USB-C şarj yuvasına sahip kutusu ile birlikte 38 saate kadar çıkıyor. Bu noktada 1 saat hızlı şarj edilerek 5 saat boyunca kullanılabileceğini belirtelim. Peki bu kulaklık oyuncular için uygun mu?

Marka, kulaklığın 94 milisaniye gecikme süresine sahip olduğunu belirtiyor. Bu süre video izlemek için ideal olsa da özellikle VALORANT ve Counter-Strike 2 rekabetçi oyunlar için pek de uygun olmayacağı söylenebilir.

OnePlus Buds V özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikOnePlus Buds VRenk SeçenekleriKumtaşı beyazı, yıldızlararası mvi, gölge siyahıSürücü12,4 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücüSes ModlarıDengeli, derin bas, net ve parlakBluetoothBluetooth 5.3Dolby Atmos DesteğiVar (OnePlus markalı telefon ile eşleştirildiğinde)KorumaIP55 (antrenmanlar veya hafif yağmurda koşmaya uygun)Gürültü EngelleyiciVarMikrofonÇift mikrofonAğırlık4,3 gramDokunmatik KontrollerVar (Oynatma, duraklatma, sonraki/önceki şarkı) – ÖzelleştirilebilirPil ÖmrüTek şarjla 8 saat

Şarj Kutusuyla 38 saatHızlı ŞarjVar (1 saat şarjla 5 saat kullanım)Gecikme Süresi94 milisaniye

OnePlus Buds V fiyatı ise 20 dolar olarak belirlendi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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