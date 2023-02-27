MWC'de teknoloji şovu: Bukalemun gibi renk değiştiren telefonlar yolda!

Tecno, bu sene ilk kez MWC'ye (Mobil Dünya Kongresi) katılım gösteri. Tecno, bir ürünün arkasına takıldığında renk değiştiren ve ortaya çeşitli desenler çıkaran Chameleon Coloring Technology (Bukalemun Renk Teknolojisi) ile dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, bu teknoloji nedir ve nasıl çalışıyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Tecno, Bukalemun Renk Teknolojisi ile dikkat çekti

Bukalemun Renk Teknolojisi, adından da belli olacağı gibi farklı renkler ortaya çıkaran ve bukalemundan ilham alan bir teknolojik ürün. Bu cihaz, akıllı telefon ya da benzeri herhangi bir teknolojik ürünün arkasına takılıyor.

Bukalemun Renk Teknolojisi; elektrik alanı fark ettiğinde yön değiştiren, mikro altı prizma malzemesi ızgarası kullanan ve elektrikle kontrol edilen bir prizma renklendirme teknolojisi olarak tanımlanıyor.

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Bu şekilde cihaz, elektrik aldığında prizmanın yönünü kontrol ediyor ve ışığı kırarak renk gösterisi yapıyor. Yani ürün, herhangi bir ışık üretmek yerinde yüzeyde olan ışığı alıyor, yansıtıyor ve son olarak renklendiriyor.

Akıllı telefon üzerinden kontrol edilen teknoloji, farklı renk arasından seçeneği sunuyor. Ek olarak teknolojik ürünün pil, müzik ve gelen bildirimin çeşitliliğine göre de renk değişimi geçirebiliyor. Yani pil azaldığında ya da herhangi bir uygulamadan bildirim gelince ayarlanan renk seçeneğine dönüşüyor.

Bukalemun Renk Teknolojisi ile değişen renkler, 0.03 gibi kısa bir süre içinde değişebiliyor. Ek olarak da sadece 100 kere değiştirilen renk, 5 dakikalık bir video izleme süresiyle aynı miktarda şarj yiyor. Son olarak da cihazın fiyat etiketiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir ürün, akıllı telefon kullanıcıları tarafından talep görecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.