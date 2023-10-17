Minecraft, toplam satış rakamı ile tüm zamanların en çok satılan oyunu oldu. 2023 itibarıyla 300 milyon satış sayısını geçen Minecraft, GTA 5'i geride bıraktı.

Minecraft Tüm Zamanların En Çok Satılan Oyunu Oldu

Minecraft kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Tüm zamanların en çok satılan oyunu olan Minecraft, toplam satış rakamı ile şaşırttı. İşte yaklaşık 12 senedir hayatımızda olan Minecraft'ın toplam satış rakamları.

Minecraft'ı tahtından edebilen olmadı!

Şüphesiz siz yada çevrenizdeki kişiler Minecraft'ı oynamıştır. 2011 yılında yayınlanan oyun, o tarihten itibaren yüksek satış rakamları ile oyun dünyasını şaşırttı. Aslında basit bir tarzı olan Mojang Studios'un popüler oyunu, kullanıcıların gönlüne taht kurdu. Zaten satışlar da bunu doğrular nitelikte.

Bildiğiniz üzere oyun dünyasına damga vuran bazı yapımlar var. Bunların birisi Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto 5. Ancak onu da gerisinde bırakan bir oyun var ki o da Minecraft. 2020 yılında 200 milyon kopya satışını hızla geçen oyun, o tarihte de tüm zamanların en çok satılan oyunu ünvanını almıştı. Bugün ise bu ünvanı yeniledi.

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Açıklamalara göre 300 milyon satış sayısını geçen Minecraft, 2023 itibarı ile yeniden tüm zamanların en çok satılan oyunu oldu. 185 milyon satış rakamıyla Gta 5'i çok çok gerisinde bırakan Minecraft, başarısını tekrardan kanıtladı. Konu ile ilgili Mojang Studios başkanı Helen Chiang şunları söyledi:

"15. yıl dönümümüze yaklaşırken Minecraft, 300 milyondan fazla kopya satışıyla tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Bu, ilk bloklarımızı yerleştirirken kimsenin hayal edemeyeceği bir dönüm noktasıydı."

Piyasanın en çok satılan oyunları GTA 5 ve Minecraft arasındaki satış rakamı farkına bakılırsa, Minecraft çok daha uzun bir süre en çok satılan oyun ünvanına sahip olacak. Siz Minecraft'ı ilk ne zaman oynadınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz.