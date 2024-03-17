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Minecraft'ın Xbox uygulamasıyla güncellenmesi veri kaybına neden olabilir

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Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, Xbox uygulaması aracılığıyla yapılan güncellemelerin oyuncuların verilerini kaybetmesine neden olabileceğini bildirdi. Oyunculara veri kaybını önlemek için önlemler alınması tavsiye edildi.

Minecraft'ın geliştiricisi Mojang, Windows 10 ve 11 için yeni bir uyarı yayınladı. Xbox uygulaması aracılığıyla Minecraft'ın güncellenmesinin bazı sorunlara yol açtığını bildirdi. Bu yüzden oyuncuların Xbox uygulamasını kullanmamasını istedi.

Minecraft, Xbox uygulamasından güncellendiğinde bozuluyor

Mojang Status hesabından atılan bir tweet'e göre yeni Minecraft güncellemesi, oyuncuların kayıtlı dosyalarını kalıcı olarak kaybetmelerine neden olabilecek bir hata içeriyor. Özellikle Xbox uygulaması üzerinden güncelleme yapan Windows 10/11 sahiplerinin bu hatayı alabileceği bildirildi.

Minecraft'ın Xbox uygulaması aracılığıyla güncellenmesi, oyuncuların verilerini otomatik olarak silme riski taşıyor. Bu hatanın sebebi bilinmiyor, ancak her ikisi de Microsoft'un ürünü olmasından dolayı oldukça şaşırtıcı görünüyor.

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Mojang, oyuncuların Xbox uygulaması aracılığıyla yayınlanan Minecraft güncellemelerini yüklemeden önce "Oyun Hizmetleri Onarım Aracını" çalıştırmalarını tavsiye etti. Bu araç, Windows'ta Xbox ve Minecraft tarafından kullanılan temel oyun hizmetleriyle ilgili sorunları gidermeyi hedefliyor.

Onarım aracını çalıştırmak, veri kaybı hatasını önlemeye yardımcı olabilir. Öte yandan Microsoft ise forumlarında sorun giderme talimatları kullanılmasını öneriyor. Oyunculara Xbox uygulaması üzerinden destek sunacaklarını söyledi.

Veri kaybı sorununun Minecraft: Java Edition'ı etkilemiyor. Ancak oyuncular yine de önlem olarak dosyalarını harici olarak yedekleyebilir. Böylece herhangi bir güncellemeye karşı verilerinizi koruyabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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