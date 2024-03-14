Minecraft Filminden Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Milyonlarca oyuncunun saatlerini geçirdiği Minecraft evreni, bu kez de film olarak karşımıza çıkacak. Bu proje yıllardır konuşulmasına rağmen, hazırlanma sürecinde yaşanan aksilikler yapımcı Mojang Studios'u uzun bir kararsızlığa itmişti. İşte Minecraft filmi hakkındaki en önemli detaylar…

Dolayısıyla düşünülenden çok daha geç çıkış yapacak olan filmden, izleyicilerin beklentisi de oldukça büyük. Yapımın bu beklentiyi karşılayıp karşılayamayacağı henüz bilinmese de, oyunun fanları şimdiden heyecan yaşamaya başladı.

Minecraft film oluyor

İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen Minecraft, oyunculara sunduğu özgür ortam ve geniş hareket kabiliyetiyle gönülleri kazanmıştı. Bu başarının ardından, oyunun yapımcısı Mojang Studios 2014 yılında Microsoft tarafından tam 2.5 milyar dolara satın alındı.

Sevilen yapım şimdiye dek 300 milyon adetten fazla satarak, tüm zamanların en çok satan oyunu unvanını elinde bulunduruyor. Sinema şirketleri de bu popülerlikten faydalanmak adına, Minecraft evrenini merkeze alan bir film çekmek için uzun süredir çaba gösteriyordu. Görünen o ki, beyaz perde nihayet amacına ulaşacak.

Minecraft filmi bizlerle olacak!

Çıkan son sızıntılar, dev projenin lisans anlaşmaları ve pazarlama politikası konusunda bir anlaşmaya varıldığını bizlere gösteriyor. Dağıtımını Warner Bros'un üstleneceği belirtilen filmin, yapımcılığı Legendary Pictures, Mojang Studios ve Vertigo işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Yönetmen koltuğunda ise Jared Hess oturacak.

Minecraft'ta 10 milyon blok yürürseniz ne olur? Denendi!

Filmin animasyon şeklinde değil, gerçek oyuncularla çekileceği söyleniyor. Fakat yapımın konusu hakkında şu an için kesin bir bilgi yok. Ayrıca filmde Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks ve Emma Myers gibi önemli isimler rol alacak. Çıkış tarihi ise 4 Nisan 2025 olarak belirlendi.

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