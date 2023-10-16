Minecraft 300 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Oyun dünyasının efsane yapımı Minecraft, 300 milyon satış rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırmış oldu. Mojang Studios tarafından yapılan son açıklama, ilk olarak 2009'da çıkış yapan Minecraft'ın dünya çapında oyuncu sayısında sınırları aştığını ifade etti.

Oyun dünyasının efsane yapımı Minecraft, 300 milyon satış rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırmış oldu. Mojang Studios tarafından yapılan son açıklama, ilk olarak 2009'da çıkış yapan Minecraft'ın dünya çapında oyuncu sayısında sınırları aştığını ifade etti.

Minecraft, 300 milyon oyuncuya ulaştı

Mojang'dan gelen yeni açıklama, en son 2021 yılında bildirilen 238 milyonluk satış rakamına kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Minecraft'ın yıllardır devam eden popülaritesi ve oyuncu topluluğunun büyümesi, kendi rekorunu kırmasını sağladı.

Mojang Studios Başkanı Helen Chiang yaptığı açıklamada, "15. yıl dönümüne yaklaşırken, Minecraft 300 milyondan fazla satışıyla tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olmaya devam ediyor" dedi. Ayrıca bunun, 15 yıl önces için hayal bile edilemeyecek bir başarı olduğunu ifade etti.

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Satış rakamına ek olarak Mojang, Minecraft'ın 15. yıldönümünü 2024 boyunca kutlayacağını açıkladı. Ayrıntılar şimdilik belirsiz olsa da, şirket, oyun tarihinin en başarılı serilerinden birine yakışır şekilde "heyecan verici planlara" sahip olduğunu belirtti.

Mojang Studios Geliştirme Başkanı Kayleen Walters ise Minecraft topluluğuna teşekkür etti. "Bu dönüm noktasıyla yılı başlatırken, katkılarınızı, hikayelerinizi ve maceralarınızı onurlandırmak ve kutlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Mobilden konsola kadar neredeyse tüm platformlarda olan Minecraft, tüm zamanların en çok satan oyunu unvanını elinde bulunduruyor. İkinci sırada ise 185 milyon satışla GTA 5'in ve üçüncü sırada 100 milyon satışla Tetris'in olduğunu belirtelim.

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