Lenovo Legion Go: Taşınabilir Oyun Konsolu Geliyor

Lenovo'nun taşınabilir oyun sektörünü sarsabilecek yeni cihazı Lenovo Legion Go üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Windows 11 işletim sistemiyle sunulacak olan cihaz, pazarın en büyük oyuncularıyla rekabet edecek.

Lenovo'nun taşınabilir oyun sektörünü sarsabilecek Lenovo Legion Go adında yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Taşınabilir oyun konsolu olarak geliştirilen cihaz, Steam Deck ve ASUS ROG Ally gibi pazarın en büyük oyuncularıyla rekabet halinde olacak.

8 inç ekranlı Lenovo Legion Go geliştirme aşamasında

Ortaya çıkan yeni iddialar, Lenovo'nun Legion Go adında bir cihaz geliştirdiğini gösterdi. Windows 11 işletim sistemiyle sunulacak taşınabilir konsol, ultra ince dizüstü bilgisayarlara güç sağlayan AMD Phoenix 7040 işlemciye yer verecek.

Legion Go'nun dikkat çeken bir diğer detayı ise 8 inçlik ekranı olacak. Steam Deck ve Rog Ally'nin 7 inçlik ekranlara sahip olduğunu düşünürsek, yeni cihaz nispeten daha büyük bir ekrana yer verecek. Ancak bu, cihazın pil ömrünü de ters yönde etkileyebilir.

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Lenovo'nun daha önce farklı tasarımlara sahip dizüstü bilgisayarlar sunduğunu biliyoruz. Örneğin, geçtiğimiz yıl iki adet 13,3 inç OLED ekrana sahip Yoga Book 9i tanıttı. Ayrıca MWC 2023'te ise yuvarlanabilir ekranlı bir prototip dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı.

Lenovo Legion Go için resmi bir çıkış tarihi veya fiyat etiketi henüz bulunmuyor. Ancak başarılı olması halinde, diğer büyük bilgisayar şirketlerinin de taşınabilir oyun dünyasına girmesine yol açabilir.

Öte yandan Asus ROG Ally'nin Ağustos ayında Türkiye'de satışa çıkacağını hatırlatalım. Cihazın henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı, ancak globalde 600-700 dolarlık fiyatlar ile sunuluyor.