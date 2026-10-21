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Kafkas Üniversitesi, Avrupa bizonu için 3 günlük fizibilite çalışması yaptı

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Kafkas Üniversitesi, Avrupa bizonu için 3 günlük fizibilite çalışması yaptı
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Kafkas Üniversitesi, Polonya'dan akademisyenlerin katıldığı üç günlük fizibilite çalışmalarında Avrupa bizonlarının kampüste barındırılması değerlendirildi. Olumlu sonuç halinde bizonların Kafkas Üniversitesi kampüsünde barındırılması ve ortak araştırmalar yapılması planlanıyor.

Kafkas Üniversitesi, Avrupa bizonunun Anadolu'ya kazandırılmasına yönelik önemli bir girişime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye ve Polonya'dan akademisyenlerin katılımıyla üç gün süren fizibilite çalışmalarında, Avrupa bizonlarının üniversite kampüsünde barındırılması ve bu tür üzerinde ortak bilimsel araştırmalar yürütülmesi değerlendirildi.

Kafkas Üniversitesi, Avrupa bizonunun Anadolu'ya kazandırılması amacıyla uluslararası bilimsel iş birliği çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Kafkas Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Polonya'daki Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Avrupa bizonlarının üniversite kampüsünde barındırılmasına yönelik bilimsel değerlendirme ve fizibilite çalışmaları yürütüldü.

Üç gün boyunca devam eden çalışmalarda, Avrupa bizonlarının uygun şartlarda barındırılması, planlanan yaşam alanının imkanları ve girişimin bilimsel araştırmalara sağlayabileceği katkılar ele alındı. Üç üniversitenin akademik bilgi birikimini bir araya getiren girişimle, hem Avrupa bizonları üzerine araştırmalar yapılması hem de uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, üniversiteye gelen akademik heyetle bir araya geldi. Senato Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmeye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ozan Gündemir ve Dr. Öğr. Üyesi Ebuderda Günay ile araştırmacı Aybüke Akta katıldı.

Görüşmede ayrıca Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ile Polonya'daki Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Warsaw University of Life Sciences-SGGW) öğretim üyeleri Prof. Dr. Wanda Jadwiga Olech-Piasecka ve Prof. Dr. Daniel Klich de yer aldı.

Toplantıda Avrupa bizonlarına ilişkin yürütülen çalışmalar, türün kampüste barındırılmasına yönelik planlamalar ve üniversiteler arasında geliştirilebilecek ortak araştırma alanları değerlendirildi.

"Kampüste bizonlar için yaşam alanı planlanıyor"

Akademisyenler, üç günlük program kapsamında Avrupa bizonlarının Kafkas Üniversitesi kampüsünde barındırılmasına yönelik fizibilite incelemelerinde bulundu. Planlanan yaşam alanının mevcut şartları ve girişimin bilimsel araştırmalar açısından taşıdığı potansiyel üzerinde duruldu.

Çalışmaların olumlu sonuçlanması ve gerekli süreçlerin tamamlanması halinde Kafkas Üniversitesi kampüsünün Avrupa bizonlarına ev sahipliği yapması planlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, söz konusu tür üzerine ortak bilimsel araştırmalar yürütülmesi ve farklı ülkelerden akademisyenlerin bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

"Uluslararası akademik iş birliğine katkı sağlaması bekleniyor"

Kafkas Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi arasında yürütülen çalışmaların, ilerleyen süreçte yeni bilimsel projelere zemin hazırlaması bekleniyor. Avrupa bizonunun Anadolu'ya kazandırılmasına yönelik girişim, aynı zamanda veterinerlik alanındaki araştırmaların geliştirilmesi ve uluslararası akademik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Üç üniversitenin ortak bilgi birikimiyle yürütülen fizibilite çalışmalarının ardından, Avrupa bizonlarının Kafkas Üniversitesi kampüsünde barındırılmasına ilişkin sürecin bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda şekillenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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